Dopo le due maratone che hanno visto le ragazze della Vbc Èpiù Casalmaggiore impegnate tra le mura amiche prima contro Brescia e poi contro Monza, Federica Stufi e compagne sono pronte alla trasferta toscana di Firenze per giocarsela con le ragazze de Il Bisonte. Orario insolito quella della sfida di sabato 14 novembre che inizierà alle ore 19, dirigono Simone Santi e Massimo Rolla. La gara è valida per la dodicesima giornata del girone di andata della Regular Season stagione 2020/2021 e sarà trasmessa in diretta su LVFTV.

