VIADANA – La seconda giornata di campionato di Rugby Top 10 opponeva i leoni gialloneri al quotato Valorugby. La gara, in programma da calendario lo scorso 14 novembre, fu rinviata per casi di positività al Covid-19 tra le fila dei reggiani. Nella stagione in corso le due formazioni si sono incrociate all’esordio in Coppa Italia con l’epilogo che arrise agli emiliani. La Federazione Italiana Rugby ha annunciato il recupero previsto per il 27 dicembre allo Stadio Zaffanella di Viadana. Quella rossonera rappresenta una formazione infarcita di giocatori esperti che hanno calcato a più riprese la scena internazionale oltre ad essere un XV molto fisico.

Coach Fernandez ha mostrato soddisfazione nell’affrontare ancora i reggiani in modo da misurare i progressi posti in essere dalla squadra rispetto all’esordio stagionale in questa sua continua ricerca del lavo. La partita, il cui kick-off è fissato per le ore 15 è affidato all’arbitro Angelucci.

La classifica del Campionato Italiano Peroni TOP10 è aggiornata come segue:

FEMI-CZ Rovigo** 16 punti; Kawasaki Robot Calvisano** punti 15; Mogliano Rugby 1969** 13; Argos Petrarca Rugby****, Sitav Rugby Lyons* punti 12; Rugby Viadana 1970** punti 11; Valorugby Emilia**** punti 10; HBS Colorno** 6; Fiamme Oro Rugby*** 5; S.S. Lazio Rugby 1927**** 0

*partite in meno

Peroni TOP10 – recuperi II giornata – 27.12.20 – ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

arb. Angelucci (Livorno)

assistenti: Bottino (Roma), Bertelli (Brescia)

quarto uomo: Imbriaco (Bologna)

A. S.