GUSSOLA – Se non è record in provincia, poco ci manca. A Gussola nel triennio 2018/2020 il comune anche grazie all’Unione Terrae Fluminis composta dai comuni di Gussola e Torricella del Pizzo si sono riusciti ad intercettare 4.097.236,00 euro da bandi. Solo nel corso dell’anno 2020 sono arrivati 1.359.445,00 euro. Per un piccolo comune di frontiera, poco più di 2700 abitanti, e per il territorio dell’Unione Terrae Fluminnis è un bell’incentivo. Nello stesso triennio la copertura tramite soldi giunti da bandi è stata del 66,79%.

Non è questione di fortuna, e neppure di uffici che si occupano di questo. Gussola e l’Unione non aderiscono all’ufficio bandi sovracomunale di Casalasca Servizi che ottimi risultati sta dando con altre realtà comunali e territoriali, perché il sindaco Stefano Belli Franzini preferisce fare tutto da se: “Mi metto a computer e controllo ogni mattina i bandi. Se ce ne è qualcuno interessante provo a vedere come si può fare a tirarci fuori qualcosa, ovvio che poi c’è tutto il resto del lavoro da fare e questo lo si fa di squadra con amministratori ed uffici”.

Sembra semplice e davvero non lo è ma il primo cittadino sa il fatto suo. I numeri testimoniano proprio questa capacità di guardare oltre.

Gussola è cresciuta e non solo a livello di abitanti: è cresciuta in servizi, in infrastrutture leggere, in progetti legati allo sport e alle scuole. E’ cresciuta insomma dal punto di vista di ‘qualità’ della vita. E insieme all’Unione è cresciuta anche Torricella.

“La straordinarietà dell’anno che stà per concludersi – spiega il sindaco – non ci ha distolto da quelli che erano i nostri obbiettivi di mandato. Importanti cantieri si stanno chiudendo positivamente, nonostante le difficoltà dovute alla situazione, mentre altri si stanno per avviare. L’anno 2020 ci ha visto intercettare importanti risorse per il nostro territorio che consentiranno una leva economica rilevante nel settore dei lavori pubblici e degli investimenti. Per rendere meglio l’idea del lavoro fatto nel 2020, ma soprattutto nell’ultimo triennio, abbiamo realizzato una tabella riassuntiva dove vengono elencati gli interventi, la quantità di finanziamenti ottenuti e le risorse messe dall’ente.

Abbiamo scelto di rappresentare il triennio perchè molti interventi hanno ricadute su più annualità e soprattutto per far presente la prontezza e l’attenzione nell’intercettare risorse dagli enti sovraordinati, ovvero Provincia, Regione, Governo o Unione Europea.

A Gussola sono stati realizzati e avviati nel triennio investimenti per 3.485.943,00 euro: una cifra davvero importante se la relazioniamo al numero di residenti del nostro piccolo comune. Questo risultato è possibile anche grazie all’Unione Terrae Fluminis e quindi alla collaborazione con l’amministrazione di Torricella del Pizzo. Partecipando assieme ai bandi si hanno più possibilità, soprattutto su interventi e progetti che possono riguardare un territorio più ampio come ad esempio il Polo della Salute, un progetto nel quale investe con risorse proprie anche il comune di Torricella del Pizzo.

Colgo quindi l’occasione per ringraziare il Dott. Emanuel Sacchini, collega Sindaco di Torricella e Presidente dell’Unione.

Il lavoro di programmazione, di relazioni e di progettazione ci ha consentito di ottenere importanti risultati ed ha dimostrato grande capacità di recuperare finaziamenti che per l’intero triennio ammontano a 4.097.236,00 €.. Solo nel corso dell’anno 2020 siamo stati in grado di intercettare 1.359.445,00 euro a fondo perduto, risorse che saranno impiegate per interventi con un forte impatto sulla nostra comunità e sul nostro territorio.

Ad esempio, siamo riusciti ad ottenere, grazie alla collaborazione con la Provincia attraverso il Piano Marshall regionale, il finanziamento per la realizzazione della ciclabile di collegamento con il comune di Martignana di Po per un importo pari a 400.000 euro totalmente a fondo perduto.

Abbiamo ottenuto sempre da Regione Lombardia il finanziamento di 400.000 euro per la realizzazione di un by-pass idrico che consentirà di affrontare al meglio le criticità metereologiche nella zona nord del centro abitato; anche questo importante contributo sarà totalmente a fondo perduto.

Per quanto riguarda il settore idrico, la programmazione di interventi per il triennio 2020-2023 per Gussola prevede investimenti, attravero Padania Acque, per 1.000.000 di euro: tale importo riguarderà la realizzazione di una importante riqualificazione dell’acquedotto prevedendo anche l’abbattimento dell’attuale torre piezometrica. Abbiamo intercettato, sempre a fondo perduto, le risorse necessarie per la riqualificazione energetica del Palazzo Comunale (150.000 €), un importante cofinanziamento per la ristrutturazione della Sala Civica (126.678,00 €).

Il nostro comune tramite l’Unione è anche stato inserito in graduatoria regionale dell’edilizia scolastica per un importante intervento del valore di circa 1.500.000 euro, finalizzato alla ristrutturazione energetica ed antisismica dell’immobile delle scuole medie.

Questi risultati sono frutto di un lavoro quotidiano fatto di pianificazione e progettazione: pur essendo consapevoli che ancora molto vi è da fare, ci impegniamo al massimo per apportare nuove migliorie in favore della nostra comunità e per garantire, migliorare o aggiungere servizi, senza toccare le aliquote fiscali locali, che risultano invariate dal 2015.

Un ringraziamento importante e sincero va a tutti i dipendenti dell’Unione ed alla responsabile dell’Area Finanziaria Denis Torri, alla responsabile dell’Area Tecnica Arch. Chiara Stefania Incerti, ed al responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Andrea Cerioli: senza il loro lavoro e la loro collaborazione non avremmo raggiunto tutti questi importanti obiettivi”.

Ma vediamo una per una le principali opere.

PALATENDA E PALESTRA SCOLASTICA