Rugby Top10: Viadana

VIADANA – L’ombra sinistra della pandemia avvolge con le sue spire insidiose anche il massimo campionato di rugby con l’eloquenza delle parole del presidente della società viadanese. Resta in dubbio Lazio – Viadana in programma sabato 9 gennaio alle 15.

Il presidente Giulio Arletti: “Il mio augurio, anzi direi l’augurio di tutto l’ambiente è che tutto si risolva per il meglio. In questa stagione è la prima volta che ci capita. Non vogliamo pensare al rinvio della partita. Da parte nostra, lo chiederemo solo se necessario”.

Alle parole del numero uno giallonero fa seguito il comunicato stampa della Federazione Italiana Rugby che certifica quanto segue:

“Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in calendario sabato 9 gennaio alle ore 15.00. Sono state rinviato, su richiesta del Kawasaki Robot Calvisano e Rugby Viadana 1970 ed in osservanza del vigente protocollo FIR per la ripresa degli allenamenti, gli incontri tra Calvisano e Argos Petrarca Padova e tra Lazio Rugby 1927 e Rugby Viadana 1970″.

Il fatto che le due formazioni lombarde si trovino accomunate nella stessa situazione, sottolinea quanto la Lombardia sia ancora nell’occhio del ciclone per ciò che riguarda l’emergenza sanitaria. Per il Rugby Viadana si parla di una doppia positività che avrebbe portato – giustamente – a questa richiesta. Nei commenti dei tifosi traspare preoccupazione visto il numero delle partite rinviate a causa Covid-19, accertata l’asintomaticità dei casi nel roster giallonero, desta disappunto per il protrarsi di questa situazione di incertezza. Viadana deve ancora recuperare la sfida casalinga con Fiamme Oro Rugby a cui si aggiungerà il match con l’altra formazione capitolina, la Lazio.