Figc Lombardia, Pasquali

preannuncia il ricorso. Per Cremona

ecco il lodigiano Pedrazzini o Moretti

Molti i club che hanno lamentato di non essere riusciti a votare in via telematica, non riuscendo nemmeno ad accedere al sistema. Da qui i dubbi, che soltanto le prossime ore potranno sciogliere. E il candidato sconfitto, Alberto Pasquali, ha preannunciato ricorso mediante una riserva scritta.