“Un primo importante passo per sostenere gli operatori turistici della montagna, che stanno vivendo un drammatico momento di difficoltà. Mi auguro che vi siano nel breve futuro ulteriori misure e risorse per dare nuova linfa ad un settore nevralgico per l’economia del nostro Paese”.

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, commenta l’accoglimento da parte dei ministri Garavaglia e Gelmini durante la conferenza Stato-Regioni in merito agli indennizzi per il turismo della montagna pari a 800 milioni.

“Ci siamo battuti in Commissione turismo della Conferenza delle Regioni affinché le istanze fossero accettate. Prendiamo atto con soddisfazione dell’accoglimento dei ministri Garavaglia e Gelmini, che hanno stanziato ulteriori 100 milioni per gli operatori turistici, oltre ai già previsti 430 milioni per gli esercenti funiviari, ai 230 milioni per gli esercenti e ai 40 milioni per i maestri di sci. La Lombardia ha fatto la sua importante parte e queste ulteriori risorse saranno destinate a tutti gli operatori turistici che con sacrificio e tenacia rendono ancora più attrattivi e ospitali i nostri territori. Resta prioritario, però, per il Governo, la definizione e la pianificazione di tempi certi per la riapertura in modo da tracciare una strada certa per la ripartenza di un settore che in Italia vale il 13% del Pil”, conclude Lara Magoni.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata