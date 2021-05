È stata approvata giorni fa in Consiglio regionale della Lombardia con voto bipartisan una mozione presentata dal Pd per accelerare la campagna di vaccinazione delle persone disabili ed estremamente vulnerabili.

Il documento approvato dispone che la Giunta Regionale preveda linee vaccinali dedicate ai soggetti più fragili non in carico ai reparti ospedalieri, ai disabili gravi e ai loro conviventi e caregiver; inoltre, sempre per queste categorie, si chiede il potenziamento dei vax manager e l’implementazione delle informazioni ai medici di medicina generale che possono richiedere direttamente l’inserimento per la prenotazione delle persone sin qui escluse.

“La vaccinazione delle persone disabili ed estremamente vulnerabili è partita con alcuni, diffusi, problemi che devono essere superati prima possibile – dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni -. La nostra mozione è un contributo che va in questa direzione, ed è importante che sia stata accolta in modo bipartisan. Ora ci auguriamo che si faccia davvero tutto il possibile per immunizzare in tempi rapidi queste persone e chi si occupa di loro, per diminuire l’ansia e lo stress a cui sono sottoposti in questi giorni, visto che la pandemia li sottopone a vincoli ancora più pesanti e insopportabili”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata