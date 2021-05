Il Rotary Club Casalmaggiore – Viadana – Sabbioneta, attraverso un apposito service, ha finanziato l’installazione di una nuova serra presso il cortile della storica sede di via Garibaldi in Viadana, che ospita l’Istituto di Formazione Professionale IAL Lombardia.

L’Istituto, che raccoglie studenti da tutto il territorio locale, avendo una connotazione professionale, predilige la formazione pratica in appositi laboratori. Gli indirizzi di studio sono: Operatore Alimentare, Meccanico Riparatore di Autoveicoli e Grafico Multimediale.

Studenti di ogni corso, partendo da quelli con bisogni educativi speciali, saranno impegnati nella nuova iniziativa denominata “serra didattica” coltivando erbe aromatiche, prodotti locali e verdure di stagione.

Il nuovo strumento didattico ha come obiettivi una più efficace inclusione di ragazzi che avrebbero difficoltà ad applicare le loro competenze in contesti formativi solo teorici e una maggiore responsabilizzazione degli studenti che, per favorire il ciclo vitale degli arbusti, saranno impegnati in turni di lavoro anche oltre il consueto orario scolastico.

Gli insegnati di cucina hanno trovato, nel progetto serra didattica il metodo più efficace per insegnare ai ragazzi, anche nella pratica, il valore aggiunto di ricette che seguano una rigorosa stagionalità degli ingredienti e che prevedano l’utilizzo integrale dei prodotti.

I prodotti della serra saranno assolutamente biologici e i futuri chef conosceranno meglio le spezie, quali elementi di aromatizzazione naturale dei piatti. L’impegno dei soci rotariani si esprime anche nelle iniziative di Pubblico Interesse, che incoraggiano nel trovare modi per migliorare la qualità della vita in seno alla comunità in cui si vive.

Al momento della consegna dell’opera erano presenti: Elisabetta Larini (direttrice dell’Istitituto di Formazione Professionale IAL Viadana) e Vincenzo Corbisiero (presidente Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta).

Larini: “In un periodo in cui la società e di conseguenza la didattica stanno cambiando, occorre un cambiamento anche nel modo di fare scuola. Noi, grazie all’intervento del presidente Vincenzo Corbisiero, abbiamo potuto ampliare le nostre attività, guardando al futuro, ma partendo dalla tradizione”.

Corbisiero: “Il Rotary è al fianco delle realtà educative locali e vuole investire nel futuro. Una scuola che sa cogliere l’interesse degli studenti, è una scuola che contribuisce al miglioramento della loro qualità della vita e dell’intera società”.

