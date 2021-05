Arriverà all’ARCES Viadana, dopo che verranno assolte tutte le formalità burocratiche, un’ambulanza in dono dall’Associazione di Volontariato Misericordia di Otranto. La donazione è stata resa possibile grazie alla Governatrice Maria Luce Rossetti e al suo emerito Luigi Farenga e grazie anche all’impegno del presidente di ARCES Viadana Giuseppe Guarino.

L’ambulanza non resterà a Viadana. L’ARCES infatti la porterà ad Isola Capo Rizzuto, dove sta per nascere un’ARCES seguita proprio dall’Associazione viadanese. Un territorio vasto quello calabro, dove le necessità sono sicuramente maggiori. Quella donata ad ARCES Viadana è il primo dei mezzi, ai quali nel tempo ne seguiranno probabilmente altri. Sarà lo stesso Giuseppe Guarino a recarsi in Calabria per la consegna.

