Sono iniziati i lavori di sostituzione completa della copertura della palestra di San Martino dall’Argine. Negli ultimi anni si era molto deteriorata e in diversi punti il telo si era strappato, causando infiltrazioni ad ogni pioggia.

“Grazie ad un contributo al 100% di Regione Lombardia per la messa in sicurezza di edifici pubblici – spiega il sindaco Alessio Renoldi – sarà quindi fatto questo importante intervento con il contestuale rinnovo del certificato di idoneità statica, per garantire la massima sicurezza ai fruitori della struttura. L’importo dei lavori è di circa 60.000 Euro”.



redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata