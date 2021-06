“Quella dei disturbi alimentari è un’emergenza su cui la politica può fare molto, a partire dall’opportunità offerta dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Ne ha parlato, martedì, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, la consigliera regionale mantovana del PD Antonella Forattini. Durante la conferenza è stato presentato il lavoro fatto in Regione Lombardia per arrivare alla nuova legge regionale sul tema e si è discusso di quanto si possa fare a livello nazionale.

Con Forattini c’erano le ministre Mariastella Gelmini ed Elena Bonetti, Ambra Angiolini, che ci ha accompagnato in questo progetto, la collega consigliera lombarda Simona Tironi, la senatrice Maria Rizzotti, la psichiatra Laura Dalla Regione e Stefano Tavilla, presidente dell’associazione Mi nutro mi vita.

“Il modello che abbiamo sviluppato in maniera bipartisan in Lombardia – ha spiegato Forattini – può essere la guida per una nuova legge nazionale. Ma, se vogliamo combattere davvero il problema dei disturbi alimentari, è fondamentale riattivare i servizi sul territorio attraverso una rete capillare di case di comunità, previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Attraverso una distribuzione diffusa, saranno queste le strutture in grado di dare le prime risposte, grazie alla presenza, in un unico spazio, di medici di famiglia, pediatri di base, specialisti, infermieri e assistenti sociali.

Per farlo – inutile dirlo – servono soldi. Per la Lombardia il piano nazionale di ripresa e resilienza e la riforma della legge 23, saranno le leve per il vero rilancio della medicina territoriale. E’ questo il momento per ritagliare risorse e dare finalmente una risposta adeguata al problema”.

