Il Comune di Viadana aderisce alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa importantissima ricorrenza è nata per ribadire la grandissima importanza di un gesto di assoluto altruismo e per ringraziare tutti coloro che donano se stessi per aiutare il prossimo, soprattutto in un periodo particolare come quello odierno.

In totale condivisione di questo messaggio, con la fervida speranza che tanti giovani possano seguire questo esempio e in linea con quanto prevede l’iniziativa “Fil Rouge” promossa dall’Avis Nazionale, in questi giorni sulla facciata del municipio di Viadana tra le bandiere dell’Italia, di Regione Lombardia e dell’Europa è esposta proprio quella dell’Avis.

L’amministrazione comunale con la massima sincerità coglie l’occasione per ringraziare tutti i 1021 donatori volontari e gli 82 collaboratori volontari afferenti alle consorelle Avis operanti sul territorio viadanese e Comuni limitrofi e ai rispettivi consigli direttivi delle Avis comunali di Viadana, Villastrada, Cizzolo, Cicognara, Casaletto, Cogozzo, San Matteo delle Chiaviche, Pomponesco e Sabbioneta. Tale ringraziamento è per l’incessante e qualificato impegno che continuano a svolgere tutto l’anno, nel garantire la raccolta del sangue necessaria ai nostri ospedali, che li ha portati a raccogliere ben 1709 sacche di sangue e 166 sacche di plasma nel solo 2020, e per l’importante e lungimirante gesto di aver messo a disposizione di tutti i cittadini del territorio la loro sede operativa AOT Viadana per la campagna vaccinale anti-Covid.

Per diventare donatori è possibile contattare una delle sedi Avis del territorio. Avis Casaletto (Mario Badalotti 3395339722); Avis Cicognara (Sabrina Agosta 3703503582); Avis Cizzolo (Maura Sacchi 2402989303); Avis Cogozzo (Marco Chiarelli 3381665953); Avis Pomponesco (Maurizio Gozzi 3707175468); Avis Sabbioneta (Romina Dusi 3336267189); Avis San Matteo (Ira Barbiani 3409174491); Avis Viadana (Valeria Simonazzi 3346150500); Avis Villastrada (Nicola Bozzolini 3488930752).

