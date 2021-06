In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sabato 3 luglio alle 21:30, il critico letterario Piero Dorfles racconterà la Divina Commedia mettendo in luce pregi e difetti dell’uomo narrato dal Sommo Poeta. Un racconto piacevole accompagnato dalla chitarra di Nicola Maestri e dall’arpa di Carla They. Interludi teatrali con Alberto Branca.

Durata 90 minuti – evento gratuito. I posti sono limitati. E’ possibile riservarli via WhatsApp inviando un messaggio al 370 3379804 specificando il proprio nome ed il numero di posti che si intende prenotare.

Piero Dorfles è giornalista e critico letterario. E’ stato responsabile dei servizi culturali del Giornale Radio Rai, per cui ha curato diversi programmi radiofonici, tra cui Il baco del millennio e La banda. Noto al grande pubblico come co-conduttore della trasmissione televisiva di Rai Tre Per un pugno di libri, ha pubblicato diversi saggi dedicati al mondo della comunicazione radiotelevisiva e della letteratura.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di contrasto alla diffusione da Covid-19.

