“Abbiamo iniziato giovedì la discussione, in Commissione Agricoltura di Regione Lombardia, della nostra proposta riguardante la “Tutela e valorizzazione del Fiume Chiese e del Lago di Idro”.

L’obiettivo della proposta: tutelare e valorizzare il fiume Chiese come risorsa naturale e non solo come fiume da sfruttare a scopi irrigui o recettore di acque depurate (come vorrebbero alcuni progetti riguardanti la depurazione delle acque provenienti dai paesi nella zona del Garda)” – afferma il consigliere regionale M5S Andrea Fiasconaro.

“Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo quindi presentato a Regione questa proposta elencando una serie di richieste:

– di attivare tutte le azioni necessarie al fine di tutelare la risorsa idrica del Fiume Chiese, anche con la promozione e la sottoscrizione di un Contratto di Fiume, stanziando, al contempo, le risorse economiche necessarie;

– di promuovere, presso i Comuni dell’alta e media pianura orientale lombarda, campagne informative sui metodi di irrigazione idonei a determinare la massima efficienza d’utilizzazione dell’acqua, come strategia indispensabile per il risparmio idrico agricolo, stanziando anche le risorse economiche necessarie per eventuali progetti a sostegno degli agricoltori nonché attivandosi affinché il documento programmatico redatto venga modificato con indirizzi volti al risparmio idrico in agricoltura;

– di promuovere, anche attraverso le opportune risorse economiche, il “Cammino al passo del Chiese”, inserendolo nella Rete Escursionistica della Lombardia, con la finalità di valorizzare la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale del bacino del Fiume Chiese e del Lago di Idro nonché di diffondere forme di turismo eco-compatibili.

Mi auguro che da questa discussione possa nascere un documento condiviso, approvato da tutto il consiglio regionale e soprattutto utile per i comuni attraversati dal fiume” conclude Fiasconaro.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata