115 firme, in poco meno di tre ore. Sono quelle raccolte per il referendum che propone l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice Penale, comunemente detto per l’Eutanasia Legale. Stamattina il comitato ha iniziato alle 9 a raccogliere firme. Ad autenticarle la Consigliera Comunale Valentina Mozzi e il consigliere Pierluigi Pasotto. C’è soddisfazione per una rincorsa, quella alle 500mila firme (che dovranno essere per evitare sorprese almeno 600mila) che serviranno per far passare il referendum abrogativo.

Sono state tantissime le persone over 50 che hanno firmato, di diversa estrazione politica, uniti nella richiesta di essere liberi di decidere. “Il concetto è semplice – ha spiegato Pierluigi Pasotto – io rispetto sino in fondo la tua libertà di continuare a vivere, in ogni caso, e di essere curato. Tu rispetta la mia di dire basta”.

“Aspettiamo i giovani a firmare – ha aggiunto Irene Ghezzi, fondatrice del Comitato per la racccolta firme – ci saranno tante altre occasioni”

Nella provincia di Cremona l’obiettivo è quello di arrivare almeno a 3000 firme. Sabato prossimo il banchetto sarà ancora in piazza Garibaldi, mentre è possibile firmare per il referendum anche in Comune, in orari d’ufficio. Altre iniziative per la raccolta firme sono allo studio, mentre sono stati avviati contatti con avvocati affinché aderiscano alla campagna e raccolgano firme.

