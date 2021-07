“È con soddisfazione che accogliamo la creazione della figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità: è ormai da tempo, che come M5s, abbiamo presentato un progetto di legge per la sua istituzione”.

A dirlo è stato Marco Degli Angeli, consigliere pentastellato di Regione Lombardia, il quale ha aggiunto: “Come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati anticipatori delle nuove necessità della società e lo abbiamo confermato anche in questo caso con l’Amministrazione Fontana che ci ha seguito, anche se non fino in fondo: infatti come gruppo abbiamo presentato nove emendamenti al PDL 150 (“Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”), dei quali ne sono stati accettati solo quattro dal Consiglio regionale”.

Aggiunge il consigliere Degli Angeli: “Sfortunatamente, con questa maggioranza non si poteva fare di più, ma almeno abbiamo potuto portare il nostro contributo per migliorare l’operato dell’Amministrazione secondo il solco di un’azione costruttiva della minoranza, che stiamo seguendo dall’inizio della legislatura. Speriamo che Fontana e la sua maggioranza ascoltino sempre di più le nostre istanze per il bene comune dei cittadini”. Conclude Degli Angeli: “Mi spiace aver però perso un’occasione utile: quella di dare al difensore civico che ora è garante per i diritti delle persone con disabilità, dei requisiti di nomina meritocratici, che dovrebbero essere sempre alla base di ogni scelta”.

