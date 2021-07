L’assessore allo sviluppo economico della Regione Guido Guidesi ha fatto tappa venerdì pomeriggio all’Acciaieria Arvedi, nell’ambito della sua visita alle realtà produttive provinciali. Un’occasione preziosa per fare il punto sulla positiva collaborazione in essere tra l’azienda e Regione Lombardia, finalizzata a creare, nel pieno rispetto dei diversi ruoli, nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per il territorio cremonese.

In particolare, il Presidente dell’Acciaieria Arvedi Mario Caldonazzo ha voluto mostrare sul campo le attività e le realizzazioni che fanno di Arvedi un punto di riferimento nazionale e internazionale sui temi della produzione sostenibile di acciaio e della transizione energetica, a cominciare dal nuovo magazzino rottami, in via di costruzione e che consentirà di produrre acciaio di qualità dai rottami di ferro, nell’ottica dell’economia circolare. Su questi obiettivi l’Acciaieria Arvedi sta infatti mettendo in campo progetti ed investimenti significativi.

