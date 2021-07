I Carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore nella giornata di ieri hanno denunciato 4 persone per il reato di truffa.

Gli episodi di truffa sono stati due: per il primo hanno proceduto i Carabinieri di Gussola i quali, al termine di un’attività di indagine, hanno identificato e denunciato un 43enne residente nella provincia di Cremona che aveva acquistato una scopa elettrica di un noto marchio a nome di un’ignara residente nel comune di Casalmaggiore. La donna, all’oscuro di tutto, si è infatti vista addebitare la cifra di € 2.300 per l’acquisto dell’elettrodomestico da lei mai concordato e tantomeno ricevuto.

Il secondo episodio di truffa invece, è stato scoperto dai militari della Stazione di Sospiro che hanno così identificato e denunciato un 55enne pakistano, una 27enne romana ed un 49enne napoletano tutti residenti in Campania. Le indagini sono scaturite dalla denuncia sporta da un cittadino senegalese che, incautamente, aveva stipulato su un sito internet un’assicurazione per auto. L’uomo aveva pattuito con il sedicente assicuratore il pagamento della copertura assicurativa in due tranche: una di € 180 ed una di € 330 che aveva accreditato sulle postepay di altri due complici. Una volta effettuati i pagamenti però, i tre truffatori spedivano all’indirizzo della vittima un certificato assicurativo falso e privo di qualsiasi copertura.

