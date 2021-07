Si è concluso in videoconferenza meet, lunedì 5 luglio, il primo anno di lavoro del “Tavolo Permanente sulla Disabilità” dell’Oglio Po sub-ambito Casalasco. Questi gli attori della collaborazione: l’Associazione Stelle sulla Terra O.d.V.; gli Enti Locali del territorio; l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona; gli Istituti Scolastici (I.C. Dedalo 2000, I.C. Diotti, I.C. Marconi, I.C. Sacchi); il Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) di Casalmaggiore; il Consorzio Casalasco Servizi Sociali (Concass); le cooperative (Agorà, il Cerchio, Santa Federici, Società Dolce); il centro medico Co.Me.Te.; il Consultorio di Casalmaggiore; Uonpia ASST Cremona e il CSV Lombardia sud. Tutte queste realtà hanno interagito consolidando rapporti positivi già in essere e costituendo una rete sempre più attenta e rispondente ai bisogni dei bambini e ragazzi con neurodiversità e delle loro famiglie.

Durante l’incontro sono state espresse valutazioni positive circa le attività proposte nel corso di questi dodici mesi e si sono condivise le intenzionalità, gli appuntamenti e le progettualità volti a rendere il territorio Casalasco ancora più inclusivo.

Greta Visioli, Presidente di Stelle sulla Terra O.d.V., ha reputato doveroso ringraziare tutti coloro che hanno aderito, collaborato e partecipato a vario titolo a questo anno di incontri. “Un sentito grazie -ha detto Greta Visioli- anche ai diversi professionisti esterni che hanno supportato l’attività informativa. Ringrazio in particolar modo la Dottoressa Lucia Bianchini, che ha collaborato per la realizzazione di un incontro.

La Dottoressa Laura Delfino, che, ad aprile, ci ha illustrato in maniera chiara ed esaustiva il ruolo centrale che può avere la figura del Case Manager per le famiglie e si è resa disponibile nel rispondere a tutti i nostri innumerevoli quesiti al riguardo. Infine, il Dott. Luigi Croce, per la preziosa partecipazione alla riunione di maggio dove, introducendo il tema della Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), si è reso disponibile per collaborare con l’Associazione e progettare futuri incontri di approfondimento”.

Il lavoro del “Tavolo Permanente sulla Disabilità” ha visto la creazione congiunta di una brochure informativa ed orientativa dal titolo Condividiamo insieme il viaggio nella neurodiversità integrata da una pagina dedicata e sempre aggiornata sul sito dell’Associazione (https://www.stellesullaterraodv.org/risorse/). Questa iniziativa, fortemente voluta da Stelle sulla terra O.d.V., che l’ha ideata, promossa e realizzata, ha visto fin da subito l’adesione e la collaborazione dei membri. Tutto questo con un unico scopo: supportare le famiglie che si accingono ad intraprendere il percorso, non da sole, ma insieme al proprio territorio, con l’aiuto dell’Associazione e di tutti i partecipanti al Tavolo.

Augurando buona estate i partecipanti si danno appuntamento, per il prossimo incontro, nel mese di ottobre.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata