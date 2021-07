VIADANA – I profili che Viadana continua ad inserire in organico hanno tatti comuni soprattutto nella linea arretrata. Innanzitutto skills e velocità sono una combinazione molto gradita nel quartier generale di via Learco Guerra a cui vanno aggiunte una buona conoscenza delle dinamiche del gioco e la capacità di adattarsi a ruoli differenti. Il suo nome era stato anticipato, ora è ufficiale, duramye la presentazione del libro del 50° insieme a due fratelli nati in Argentina di cui non è ancora stata data l’ufficialità:

“Il nuovo innesto è il centro/alla Francesco Scardamaglia.

Francesco Scardamaglia, classe 1999, nato a Roma e cresciuto nel Primavera. All’età di 18 anni si è trasferito nel Regno Unito, più precisamente a Exeter, dove gioca a Rugby nel club Exeter University Rugby Football Club. La stagione scorsa ha indossato la maglia della Lazio. Giocatore versatile che può ricoprire indifferentemente i ruoli di centro o anche ala.

“Sono molto contento di cominciare questa avventura con una squadra di questo calibro, il mio obbiettivo è quello di crescere sia come persona che come giocatore insieme ai ragazzi e allo staff, che entrambi mi hanno accolto nella grande famiglia che è il Rugby Viadana”.

Il general manager Ulises Gamboa: “Giocatore molto fisico e veloce, utility back che ha voluto mettersi in gioco venendo a Viadana con tutta la voglia e tutta la sua iniziativa intraprendendo questo percorso per migliorare skills per mettersi in gioco con l’alto livello. Proviene della Primavera di Roma, ha fatto un’esperienza all’estero giocando all’Università Exiter insieme a Pietro Di Chio e poi e ritornato per causa Covid a giocare con la Lazio, dove si ha fatto notare e con cui ha giocato due volte contro Viadana e ha cercato di mettersi in mostra. Siamo contenti di ricevere ragazzi come lui che hanno voglia di mettersi in gioco”.

SCHEDA DEL GIOCATORE

Nome: Francesco

Cognome: Scardamaglia

nato a: Roma

Il: 30/07/1999

Altezza: 184cm

Peso: 94 kg

Ruolo: Centro/Ala

HONOURS

2017-2018 Exeter Chiefs Academy

CLUB PRECEDENTI

Giovanili U.S Primavera Rugby

2018-2020 Exeter University RFC

2020/2021 Lazio Rugby 1927

Instagram: frascarda

