“Esprimo soddisfazione per il fatto che oggi l’Aula consiliare del Pirellone abbia approvato un mio emendamento al Bilancio regionale con cui ho chiesto un incremento di fondi per la realizzazione di programmi e di progetti per il rilancio economico, sociale ed ambientale dei territori lombardi, così duramente provati dalle restrizioni legate alla pandemia da covid-19”. Così il consigliere regionale leghista Federico Lena. Che spiega: “Le somme stanziate sono 5.000.000 di euro per il 2022 e 7.000.000 per il 2023, soldi che andranno ad integrare lo stanziamento degli oneri finanziari a carico della Regione, per la promozione e l’avvio di interventi d’interesse regionale attraverso strumenti di programmazione negoziata”.

“Grazie a queste nuove disponibilità economiche si genereranno ricadute altamente positive per il territorio, in termini di crescita, coesione sociale, sostenibilità e innovazione. Le risorse sono difatti finalizzate a garantire la compartecipazione di Regione Lombardia alla copertura di spese per investimenti a favore degli enti pubblici, per la promozione dello sviluppo, dell’attrattività e della competitività del sistema lombardo», conclude Lena.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata