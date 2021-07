Nella giornata di martedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona in collaborazione con l’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema, hanno fermato e denunciato tre cittadini romeni per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

Durante le prime luci del mattino infatti la pattuglia dei Carabinieri di Cremona, nel corso di un controllo mirato, ha fermato il Land Rover “Discovery” a bordo del quale viaggiavano i tre cittadini romeni, tutti residenti in Romania e di età compresa fra i 29 ed i 33 anni.

Al controllo dell’auto, intestata ad un quarto romeno non presente, è seguita la sorpresa: i militari hanno rinvenuto infatti 250 stecche di sigarette di varie marche, 40 pacchetti di gratta e vinci, 1 pinza, 1 chiave a pappagallo ed un paio di cesoie oltre alla somma di € 190,00 in contanti.

Le indagini, immediatamente avviate a seguito del ritrovamento, hanno reso possibile scoprire che la merce rinvenuta nell’auto era la refurtiva rubata nella nottata da una tabaccheria di Viadana per un valore complessivo intorno a € 20.000,00. Conseguentemente, è stata contattata la titolare della tabaccheria che ha riconosciuto la merce rubata dal suo negozio e per questo ha sporto formale querela di furto, la stessa merce le è stata restituita dai militari, che hanno denunciato i tre malviventi alla Procura della Repubblica di Cremona.

