Prosegue con determinazione l’azione di ATS Val Padana, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale e grazie all’attività incessante di tutti i Centri Vaccinali, per garantire l’accesso alla vaccinazione anti Covid-19 e giungere alla più ampia copertura della popolazione, offrendo ad alcune categorie un percorso semplificato.

Grazie alla collaborazione attiva ed all’efficacia organizzativa delle ASST di Crema, Cremona e Mantova e dell’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, è stata estesa, infatti, sino al 31 agosto 2021 su tutto il territorio di ATS Val Padana la possibilità di ricevere la vaccinazione anti Covid-19 senza prenotazione rivolta agli ultrasessantenni e al personale scolastico.

Potranno accedere, munite di tessera sanitaria, le persone che non hanno ricevuto il vaccino, non hanno effettuato la prenotazione sul portale di Poste Italiane e non sono positive al Covid-19 (oppure che si sono negativizzate al Covid-19 da almeno 3 mesi).

PROVINCIA DI MANTOVA

I cittadini mantovani interessati potranno raggiungere i seguenti centri vaccinali della provincia nei giorni ed orari indicati:

· Castel Goffredo, Palazzetto dello Sport (Via Svezia 10), tutti i giorni della settimana, dalle 14.00 alle 20.00 (tranne il 14 e il 15 e dal 19 al 22 agosto);

· Gonzaga, Fiera Millenaria (Viale Fiera Millenaria, 13), tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 20 (tranne il 14 e il 15 e il 21 e 22 agosto);

· Mantova, Grana Padano Arena (Via Melchiorre Gioia, 3), tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 20 (tranne il 14 e il 15 e il 21 e 22 agosto e dal 10 al 13 agosto, e dal 17 al 20, chiuso dalle 14 alle 20);

· Ostiglia, Centro commerciale La Ciminiera (Piazza Mondadori Milano, 19), tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 20 (tranne l’8 agosto e dal 10 al 22 agosto);

· Viadana, MuVi (Via Manzoni, 4), tutti i giorni della settimana, dalle 8,30 alle 14.30 (tranne il 14 e il 15 agosto);

· Castiglionedelle Stiviere, Palestra Caglio (Via Lonato, 1), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (tranne il 13 e il 14 agosto e dal 10 al 21 agosto chiuso dalle 14 alle 20);

PROVINCIA DI CREMONA

I cittadini cremonesi interessati potranno raggiungere i seguenti centri vaccinali della provincia nei giorni ed orari indicati:

· Cremona, Centro Vaccinale Cremona Fiera c/o Ca’ de Somenzi, Piazzale Zelioli Lanzini n.1 – tutti i giorni della settimana, dalle ore 08.00 alle ore 19.00 (tranne il 22 agosto chiuso dalle ore 13);

· Casalmaggiore, Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis, via Baslenga, – dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 14. Il mercoledì dalle ore 12 alle ore 18. (Sospensione attività sabato 14 e 21 agosto);

· Soresina, Centro Vaccinale Soresina c/o Nuovo Robbiani, Via Inzani n. 4, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00/Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (Sospensione attività dal 13 al 22 agosto);

· Crema – Centro Vaccinale ex Tribunale, Via Macallè, 11/C- dal 9/8 al 13/8 dalle ore 08.00 alle ore 19.00 (chiusura il 14 e il 15 agosto) dal 16/8 al 20/8 dalle 8.00 alle 13.00 (chiusura il 21 e 22) dal 23/8 al 27/08 dalle 8.00 alle 13.00 (chiusura il 28 e 29) e 30/08 – 31/08 dalle ore 08.00 alle ore 19.00.

Eventuali cambiamenti verranno comunicati attraverso i canali istituzionali (siti aziendali, organi di informazione, pagine social istituzionali).

Si evidenzia, infine, l’importanza del ruolo dei Medici e dei Pediatri di Famiglia, non solo nella sensibilizzazione dei propri assistiti non vaccinati, ma anche e soprattutto per un’azione di supporto ad un’adesione consapevole e risoluzione di eventuali dubbi.

Nel ribadire l’importanza della vaccinazione quale strumento imprescindibile nel contrasto alla pandemia, per proteggere sia la propria salute, sia quella della comunità, si coglie l’occasione per ricordare che tutte le persone, indipendentemente da categorie o fasce di età che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale possono prenotarsi attraverso i consueti canali: iscrizione tramite portale al link https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/, oppure portalettere, Postamat, o contattando il numero verde 800.89.45.45.

