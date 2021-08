A breve arriverà il via libera da Bruxelles per le prime risorse del Recovery Fund. Nell’attesa il Governo ha distribuito tra le regioni 500 milioni di euro per l’acquisto di treni elettrici e a idrogeno. Per la Lombardia si tratta di 27 milioni. I soldi dell’Europa stanno arrivando. Ora attendiamo che Regione faccia arrivare anche i treni sulle nostre linee ferroviarie. In provincia di Cremona non se ne sono ancora visti. E sulla tratta Mantova-Cremona, la Regione, non li ha nemmeno previsti.

