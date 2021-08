Otto casi in pochi giorni e non tutti leggeri. L’importanza della vaccinazione è stata ribadita ieri dal sindaco di Torre De Picenardi Mario Bazzani.

“In pochi giorni 8 (otto!) concittadini positivi al COVID con qualcuno di essi che mi dice “sto male da cani”. Età media 39 anni! Oggi ho portato un parente a vaccinarsi al padiglione della Fiera che ho trovato praticamente deserto con medici, infermieri e volontari in attesa del nulla. Desolante. Non sono un medico ma mi fido della scienza. Per quello che può valere il mio consiglio VACCINATEVI, VACCINATEVI, VACCINATEVI appena potete”.

