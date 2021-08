L’88% del personale scolastico in territorio cremonese è vaccinato con almeno la prima dose. Il dato calcolato dal Mef (Ministero dell’Economia e delle finanze), diramato dalla Regione Lombardia in queste ore, è superiore a quello regionale, che è dell’86%. Per Mantova il dato è più basso: l’85% ha fatto almeno una dose. Mantova, il Lombardia, resta la provincia con la percentuale più alta di non vaccinati neppure con una dose, il 15% complessivo. Se invece si considera la cosiddetta ‘white list’, più ampia di quella del Mef, che comprende anche gli addetti alle mense e gli autisti degli scuolabus, la percentuale di non vaccinati scende dal 12 all’11,2% per Cremona, dal 15 al 14,57% per Mantova. Sono invece l’81% i vaccinati con le due dosi e il 7,85% del personale è in attesa della seconda. Anche a livello regionale considerando questa lista sale a 87% la percentuale di persone con almeno la prima dose. (LB)

