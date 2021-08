Ringrazia dell’articolo di ieri mattina, che in verità abbiamo solo reso pubblico, essendo un comunicato del Consigliere Marco Degli Angeli – che ha sollevato l’argomento – al quale non abbiamo dovuto aggiungere nulla. Ringrazia perché la situazione della mancanza di fondi per Dote Scuola di Regione Lombardia ha colpito anche lei. 1000 euro al mese, vedova, due figlie. E tanta rabbia. La beffa – o presa per il culo per dirla alla francese – della domanda accettata, ma non finanziata. “Anche alle mie figlie – ci scrive – è stato negato il contributo Dote Scuola di Regione Lombardia. La domanda, come per migliaia di famiglie, è stata accettata ma senza finanziamento. A che serve? Io sono vedova, con uno stipendio di poco più di 1000 euro nette al mese. Ci mantengo dignitosamente le figlie ma i libri costano davvero tanto. Però la regione Lombardia, terminati i fondi per Dote Scuola, apre un bando per finanziare lo sport outdoor. Mens sana in corpore sano? Ne dubito”. Non serve aggiungere altro.

N.C.

© Riproduzione riservata