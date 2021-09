“Con la ripresa della scuola riprendono anche le attività sportive e al momento, nella nostra regione, c’è ancora molta confusione sulle procedure da seguire e le società adottano misure non uniformi, creando un disagio non indifferente tra le famiglie che sono costrette, inoltre, a farsi carico di costi spesso onerosi per eseguire gli esami e i controlli richiesti. È per questo che martedì chiederemo a Regione Lombardia di fare chiarezza sulle procedure vigenti e sulle iniziative previste per una ripresa in sicurezza. Chiederemo, inoltre, di intervenire per agevolare le famiglie costrette a sostenere i costi di tamponi, test e visite diagnostiche spesso molto costose, prevedendo anche rimborsi e incentivi per le famiglie a basso reddito”. Così il consigliere regionale del Pd in Regione Lombardia Matteo Piloni annuncia l’interrogazione a risposta immediata che il gruppo del Pd presenterà martedì, durante il question time del consiglio regionale.

“Oltre a garantire un benessere psico-fisico, lo sport rappresenta un importante momento di socialità per i ragazzi – conclude Piloni – è necessario che la Regione intervenga dunque per incentivarne la pratica, soprattutto tra i più giovani”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata