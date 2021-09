L’ambito Oglio Po sta sviluppando, anche grazie alla collaborazione di CSV Lombardia sud e del Forum del Terzo Settore della Provincia di Cremona, una fitta interlocuzione con il territorio in vista anche della nuova programmazione zonale.

Dopo la pausa estiva, si ricorda il secondo appuntamento per gli ETS sul tema dei programmi di contrasto alla povertà, reddito di cittadinanza e PUC.

A tal proposito l’ambito dal 1° luglio 2021 ha attivo uno avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, di durata triennale, per la presentazione di progetti utili alla collettività al quale possono aderire gli enti del terzo settore, in collaborazione con le amministrazioni comunali e il Consorzio Casalasco Servizi Sociali e Azienda Speciale consortile Oglio Po.

L’avviso, si ricorda, ha una doppia valenza: riconosce negli enti del terzo settore e soprattutto, nella loro collaborazione con gli enti pubblici, la concreta opportunità di sperimentare servizi di qualità, innovativi e capaci di dare risposte ai bisogni del territorio; allo stesso tempo questo avviso offre una reale occasione di inclusione e crescita per i beneficiari di reddito di cittadinanza.

Dopo il primo incontro del 12 luglio, che ha vista la partecipazione di circa 30 rappresentanti di altrettante realtà territoriali, siamo giunti al secondo appuntamento del 13 settembre: è l’occasione per ripresentare nei dettagli i termini e le finalità dell’avviso e i requisiti di partecipazione e magari fare il punto della situazione e affrontare eventuali dubbi e curiosità che potranno emergere.

Il link per collegarsi all’incontro verrà inviato via mail.

Per informazioni rivolgersi a:

CSV Lombardia Sud: s.ferrari@csvlombardia.it

Concass – Ufficio di piano: 0375 203122 – ufficiodipiano@concass.it

ASC Oglio Po: 0375 786230 – info@consociale.it

Avviso e modulistica sono consultabili su www.concass.it – www.consociale.it

