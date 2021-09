“Dopo pressanti richieste formalizzate dalla nostra Organizzazione sindacale siamo riusciti ad ottenere l’attenzione da parte delle istituzioni nazionali e regionali”: lo ha detto il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti, dopo aver appreso che i rappresentanti degli allevatori saranno convocati il 28 settembre in Regione Lombardia ed il 30 settembre al Ministero di via XX settembre a Roma per discutere del riconoscimento economico del litro di latte alla stalla dopo le recenti quotazioni positive nel mercato lattiero caseario:

“Siamo soddisfatti per la risposta del ministro Patuanelli e del nostro assessore regionale Rolfi – ha continuato Riccardo Crotti – e confermiamo la nostra totale disponibilità ad un confronto con l’industria per arrivare ad individuare un’equa determinazione di ciò che spetta agli allevatori, che da sempre sono la parte più penalizzata della catena che giunge fino alla Grande distribuzione organizzata.

È corretto che ora anche il settore agricolo ottenga quanto merita dopo mesi di grandi difficoltà organizzative ed economiche a causa della Pandemia e soprattutto dopo aver dimostrato ai consumatori la grande professionalità messa in campo quotidianamente da parte del mondo allevatoriale. È un punto di partenza di grande importanza e non un traguardo – ha concluso il presidente di Confagricoltura Lombardia – per dimostrare che l’unione degli intenti di tutto il comparto lattiero-caseario può fare la differenza a favore di tutti i protagonisti del settore”.

