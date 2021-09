In occasione della PRECOP26, che anticipa la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma a novembre nel Regno Unito, i giovani contadini si ritrovano a Milano per un summit su economia circolare e nuove soluzioni da applicare al lavoro nei campi per contrastare la tropicalizzazione del clima, sempre più evidente anche nel nostro Paese.

L’iniziativa è dei giovani della Coldiretti che si sono dati appuntamento martedì 28 settembre alle ore 10.00 allo spazio Copernico Centrale a Milano, in via Copernico 38 angolo viale Lunigiana. Insieme al presidente di Coldiretti Lombardia Paolo Voltini interverranno: Veronica Barbati, delegata nazionale Coldiretti Giovani Impresa; Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi di Regione Lombardia; Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, realtà leader internazionale nel settore dellebioplastiche e dei biochemical; Francesco Ciancaleoni dell’area Ambiente Coldiretti; Paolo Di Stefano, area Affari Internazionali Coldiretti; Stefano Leporati, segretario nazionale Coldiretti Giovani Impresa; Daniela Dionesalvi, responsabile formazione Coldiretti Giovani Impresa. Modera l’incontro Carlo Maria Recchia, delegato regionale Giovani Impresa Coldiretti Lombardia.

Sarà l’occasione – spiega la Coldiretti Lombardia – per discutere dell’agricoltura che verrà a partire dalle sfide imposte dalla transizione ecologica fino agli esempi concreti di sostenibilità nelle campagne attraverso le testimonianze di aziende agricole under 35 che hanno scommesso sull’innovazione per un comparto sempre più green.

Diretta streaming sulla pagina Facebook Coldiretti Giovani Impresa.

