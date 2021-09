Ha preso avvio oggi la fase tre della campagna vaccinale con la terza dose di vaccino anti Covid-19 per i pazienti più a rischio. Il ciclo è previsto per le persone immunocompromesse (trapiantati e gravi immunodepressi) e la terza dose deve essere somministrata almeno dopo 4 settimane dalla seconda.

Partirà invece l’11 ottobre il richiamo con una terza dose per gli ultraottantenni, gli ospiti delle Rsa e gli operatori sanitari. Per queste categorie, il richiamo è previsto dopo almeno 6 mesi dalla seconda dose.

I cittadini sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già completato il ciclo vaccinale primario possono prenotare l’appuntamento per la terza dose di vaccino anti Covid-19 sul portale di Poste Italiane al link https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/, mentre i pazienti in carico agli ospedali saranno chiamati direttamente dalle strutture ospedaliere (ad esempio pazienti dializzati e in cura oncologica).

Per sapere se si rientra in questo target è possibile consultare la Circolare del Ministero della Salute 0041416 del14/09/2021 “Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid”; in particolare sono incluse le seguenti condizioni (che potranno essere aggiornate sulla base di evidenze disponibili):

· trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

· trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

· attesa di trapianto d’organo;

· terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule Cart);

· patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

· immunodeficienze primitive;

· immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico;

· dialisi e insufficienza renale cronica grave;

· pregressa splenectomia;

· sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).

Se si appartiene a questa categoria e non si riesce ad accedere alla prenotazione – perché il Codice Fiscale non risulta abilitato – a breve saranno disponibili le indicazioni per richiedere la registrazione dei dati e procedere con la prenotazione.

COME PRENOTARSI

Il sistema di prenotazione e registrazione sarà sempre gestito da Poste tramite un’agenda dedicata. È possibile effettuare la prenotazione anche presso le farmacie aderenti.

Si ricordano quindi i canali: ü Online, collegandosi al portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Ai Postamat (presso uno dei tanti sportelli automatici di Poste italiane);

Con il Portalettere (Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino Anti Covid-19);

Chiamando il Call Center dedicato al numero verde 800 894 545;

Farmacie aderenti.

DOVE VACCINARSI

PROVINCIA DI MANTOVA

· Castel Goffredo, Palazzetto dello Sport (Via Svezia 10), tutti i giorni, dalle ore 14:00 alle 18:00;

· Gonzaga, Fiera Millenaria (Viale Fiera Millenaria, 13), tutti i giorni, dalle ore 14:00 alle 18:00;

· Mantova, Grana Padano Arena (Via Melchiorre Gioia, 3), tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle 15;

· Ostiglia, Centro commerciale La Ciminiera (Piazza Mondadori Milano, 19), dal lunedì alla domenica, dalle ore 14:00 alle 18:00;

· Viadana, MuVi (Via Manzoni, 4), dal sabato al giovedì, dalle ore 8.30 alle 14:00;

· Castiglione delle Stiviere, Palestra Caglio (Via Lonato, 1), dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle 15:00.

PROVINCIA DI CREMONA

· Cremona, presso Centro Vaccinale Covid Sapiens (Via Adelio Stefanoni, 1 – Costa Sant’Abramo Castelverde) Fino a venerdì 1 ottobre 2021 – 7 giorni su 7, dalle 8 alle 18

Da lunedì 4 ottobre 2021 – lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14; giovedì dalle 8 alle 18.

L’orario di apertura potrà essere flessibile in relazione al numero di prenotazioni

· Casalmaggiore, Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis (Via Baslenga, 3/5)

Fino a venerdì 1 ottobre 2021 – lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 14; mercoledì dalle 12 alle 18.

Dal mese di ottobre – sabato e domenica chiuso.

· Crema – Centro Vaccinale ex Tribunale (Via Macallè, 11/C) – dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 14 e il mercoledì dalle 8 alle 20.

