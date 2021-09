Canneto sull’Oglio è uno dei distretti più importanti in Italia per la produzione di piante ornamentali ed è qui che, giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre, le aziende del settore si confronteranno con importanti relatori in due conferenze organizzate dal Distretto Vivaistico PlantaRegina, in collaborazione con Comune di Canneto sull’Oglio e Assofloro.

Venerdì 1 ottobre si farà il punto sul DDL florovivaismo, attualmente in discussione al Senato, che ha l’ambizione di “riordinare” tutto il settore florovivaistico, compreso il comparto del vivaismo. Insieme a rappresentanti delle più alte istituzioni e del mondo imprenditoriale verranno prese in esame le opportunità e le criticità del disegno di legge. Giovedì 30 settembre si parlerà, in un incontro tecnico, delle problematiche fitosanitarie emergenti, ed in particolare del rischio di diffusione nel territorio cannetese di Popillia japonica, organismo nocivo già presente in alcune province lombarde.

La prima conferenza sarà giovedì 30 settembre dalle ore 15 alle ore 18 con “Popillia Japonica: diffusione in Lombardia, prospettive di lotta”. Saluti istituzionali: Nicolò Ficicchia (Sindaco Canneto sull’Oglio), Paolo Arienti (Presidente Distretto Planta Regina). Intervengono: Mariangela Ciampitti, Beniamino Cavagna, Vincenzo Zagari (Regione Lombardia DG Agricoltura, Servizio Fitosanitario). Progetto Gespo: Gianni Gilioli, Giorgio Sperandio (Università degli Studi di Brescia), Andrea Battisti (Università degli Studi di Padova), Nicola Mori (Università degli Studi di Verona), Tommaso Chiarini e Simone Vincenzi (Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di Mantova). Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (Vice Presidente Assofloro, Presidente Società Italiana Arboricoltura).

La seconda conferenza sarà invece venerdì dalle 10 alle 13 sul tema “Il viviamo italiano tra nuova legge sul florovivaismo, PNRR e sorveglianza fitosanitaria”. Saluti istituzionali: Nicolò Ficicchia (Sindaco Canneto sull’Oglio), Paolo Arienti (Presidente Distretto Planta Regina). Intervengono: Fabio Rolfi (Assessore Alimentazione, Agricoltura e Sistemi Verdi di Regione Lombardia), Bruno Faraglia (Direttore Servizio Fitosanitario Centrale), Alessandra Stefani (Direttore Direzione Foreste Mipaaf), Ettore Prandini (Presidente nazionale Coldiretti), Anna Bonomo (Direttore Generale D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Regione Lombardia), Andrea Azzoni (Dirigente D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Regione Lombardia), Anna Lisa Baroni (Deputata, Commissione Agricoltura Camera) , Patrizio La Pietra, Mino Taricco (Senatori, Commissione Agricoltura Senato). Conduce i lavori: Nada Forbici (Presidente Assofloro).

Entrambe le conferenza saranno ospitate dal Teatro Pagano di Canneto. L’invito è rivolto ad Amministratori locali, enti ed associazioni di categoria, professionisti ed aziende del settore florovivaistico.

