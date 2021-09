La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di un’area attrezzata per lo skyfitness presso il parco urbano Baden-Powell, realizzato negli anni Novanta e situato in un’area di forma triangolare tra il centro storico e via Al Ponte.

Il progetto della palestra all’aria aperta è stato redatto dall’architetto Rocco Tenca dell’ufficio tecnico del Comune di Viadana e prevede una spesa complessiva pari a 62.000 euro. L’intenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Cavatorta è di inoltrare domanda di contributo a Regione Lombardia nell’ambito del “Bando Sport Outdoor 2021” per un importo pari a 32.000 euro, pari al 51,5% del costo totale ammissibile di progetto, mentre i restanti 30.000 euro sarebbero a carico del Comune. Ciò significa che si provvederà alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa solo a seguito dell’eventuale concessione del contributo regionale.

L’area skyfitness rientra nel più grande progetto di rigenerazione urbana del parco Baden-Powell messo a punto dal Comune e attualmente in attesa di finanziamento. Lo scopo di tale progetto, che prevede un investimento per circa 500mila euro, è restituire alla collettività degli spazi ormai in disuso e pressoché abbandonati. L’opportunità di avere uno spazio per l’attività sportiva sarà quindi funzionale al movimento motorio, ma soprattutto darà la possibilità di avere sul posto degli utenti adulti la cui presenza contribuirà a ridurre gli atti vandalici a cui spesso il parco è sottoposto.

La palestra a cielo aperto sarà attrezzata per esercizi a corpo libero e senza attrezzi meccanici. Le attrezzature che verranno installate consistono in calestenics, parallele, ostacoli, pedane per salto, panca piana, panca inclinata, pressa gambe e pull up. Tali attrezzi saranno realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici e agli atti di vandalismo, e saranno dotati di QR Code per scaricare sullo smartphone una guida sugli esercizi che possono essere eseguiti. All’interno del progetto figura anche la possibilità di portare sul posto la connessione wi-fi di cui al momento l’area è sprovvista.

Nel caso il progetto ottenga il finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera, l’intenzione è di stipulare un contratto con il Viadana Team Bike che già gestisce il vicino circuito e che si rende disponibile a mantenere l’area in ordine e pulita.

