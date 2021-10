Un evento online dedicato a tutte le aziende del territorio, le realtà produttive, il mondo dell’imprenditoria ma anche della cooperazione. Mercoledì 20 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 il Consorzio Casalasco Servizi Sociali ospiterà su piattaforma Microsoft Teams un evento organizzato in collaborazione con Consorzio Mestieri Lombardia e Energheia Impresa Sociale, partner del progetto ACTIVITY.CR, progetto finanziato da Regione Lombardia con il sostegno del Fondo Sociale Europeo e che interessa il distretto casalasco.

L’incontro vuole trattare del tema lavoro come opportunità di crescita per aziende e comunità trattando di diversi punti:

– Progetto ACTIVITY.CR, una visione innovativa del sostegno al lavoro. In cosa consiste il progetto che il territorio casalasco sta implementando e quali sono le opportunità in gioco, perché il Con.Ca.S.S. ha deciso di investire sul tema lavoro e come si concilia il sociale con il mondo produttivo.

– SIL e ENTI ACCREDITATI PER IL LAVORO, chi sono i soggetti del territorio che si occupano di ricerca attiva del lavoro e di inclusione sociale, dove si trovano e come operano.

– DOTI e TIROCINI, gli incentivi alle assunzioni e gli sgravi per le aziende. Una panoramica degli strumenti attivi e attivabili per conciliare domanda ed offerta, mettiamo in rete risorse e opportunità.

Il momento di confronto prevede una prima parte espositiva e una seconda di confronto e di domande per lasciare spazio alle aziende del territorio di porre quesiti e far emergere dubbi. Il link al collegamento è consultabile sul sito del Consorzio nella sezione News al link www.concass.it/news/ ed è possibile chiedere maggiori informazioni chiamando il numero 0375 203122 oppure scrivere all’indirizzo email ufficiodipiano@concass.it

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata