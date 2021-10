In linea con il Piano nazionale Transizione 4.0, le Camere di Commercio lombarde nell’ambito del programma PID (Punti Impresa Digitale) e Regione Lombardia promuovono, con la terza edizione del Bando SI4.0, lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali I4.0. Il bando mette a disposizione 1.771.000,00 euro, l’entità del contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 50.000 euro per impresa.

Obiettivo del bando è sostenere la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi 4.0, stimolando la domanda a lungo termine di tali soluzioni e incentivando la collaborazione delle imprese con i soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0. Verrà riconosciuta particolare rilevanza a progetti che:

● favoriscano lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

● incentivino modelli di sviluppo produttivo green driven orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali.

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (escluse le imprese agricole) che abbiano al loro interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali e presentino un progetto che riguardi almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 indicate nel bando.

“Le piccole e medie imprese lombarde sentono la necessità di una trasformazione digitale che si fa sempre più pressante per recuperare competitività a livello globale. Per intraprendere questo percorso complesso, ma assolutamente necessario, occorre fornire strumenti di supporto adeguati – ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia e Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona Gian Domenico Auricchio. Con la terza edizione del bando SI 4.0 le Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia vogliono dare un importante segnale di sostegno al tessuto imprenditoriale lombardo per proseguire nella sua modernizzazione.”

“Prosegue la proficua collaborazione con Unioncamere Lombardia per sostenere concretamente le imprese lombarde; in questo caso abbiamo concentrato i nostri sforzi e le nostre risorse, pari a 1,7 milioni di euro, sulla digitalizzazione che riteniamo essere settore strategico per la crescita e lo sviluppo delle nostre aziende. Continuiamo con gli strumenti a sostegno della digitalizzazione delle imprese lombarde visti anche i passi avanti fatti negli ultimi mesi – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.

Le domande possono essere presentate dal 30 settembre al 29 ottobre 2021

Il testo completo del bando è pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Cremona https://www.cr.camcom.it/. Per informazioni è possibile rivolgersi a: imprese@lom.camcom.it oppure innovazione@cr.camcom.it.

È possibile contattare telefonicamente gli uffici ai seguenti numeri: 0372.490223/273 -334.1019439

