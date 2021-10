ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, apre giovedì 14 ottobre 2021 il suo primo negozio a Casalmaggiore, in Via G. Galluzzi 26, nel quartiere P.I.P. Crocette. Il nuovo punto vendita rafforza la presenza dell’azienda nel territorio cremonese, dove un anno fa è stato inaugurato il primo store proprio nel capoluogo di provincia.

Il punto vendita realizzato a Casalmaggiore ha contribuito alla riqualificazione dell’area attraverso diversi interventi, tra cui la realizzazione di un parcheggio pubblico, e la prossima sistemazione dell’incrocio (fra le vie Guerrazzi, Del Lavoro, Roma e Romani) molto trafficato e in corrispondenza delle scuole pubbliche, e il rifacimento della pavimentazione di Piazza Turati.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00, il punto vendita di Casalmaggiore offre 112 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti. Con una superficie di 1.171 metri quadrati e uno store concept studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, il negozio offre un’esperienza di acquisto “smart”. In linea con la strategia di sostenibilità intrapresa dal gruppo fin dal suo ingresso in Italia nel 2018, il negozio è certificato con classe energetica A2 ed è dotato di impianto fotovoltaico di 40 kWp.

L’assortimento compatto e completo è organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo, per permettere ai clienti di fare la spesa rapidamente e con semplicità. In occasione dell’apertura, ALDI propone speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini di Casalmaggiore a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei propri prodotti.

Inoltre, con la promessa del “Prezzo Aldi”, l’azienda rafforza il proprio impegno verso le famiglie italiane, garantendo il meglio della qualità Made in Italy al giusto prezzo. Una selezione virtuosa di prodotti che si esprime attraverso circa 130 referenze tra frutta e verdura e 30 marche, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.

Con la nuova apertura di Casalmaggiore, ALDI raggiunge il traguardo dei 40 negozi in Lombardia, confermando il primato della regione in termini di espansione nel Nord Italia. Sono 11 le opportunità lavorative create dall’opening, che portano a quota 703 il numero di collaboratori sul territorio lombardo. Salgono, inoltre, a quota 125 gli store ALDI sul territorio italiano, numero che conferma il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione.

