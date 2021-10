Si svolgerà domenica 24 ottobre dalle ore 16.30 al Teatro Comunale la presentazione al pubblico della Stagione 2021-2022 di Musica, Prosa e Danza del Teatro Comunale di Casalmaggiore diretta da Giuseppe Romanetti, realizzata dal Comune di Casalmaggiore con il sostegno della Regione Lombardia.

Una Stagione per ritornare a Teatro con proposte di grande qualità e raffinatezza estetica, con spettacoli di prosa, danza e musica e grandi artisti della scena nazionale ed internazionale, sempre pensando al Teatro come luogo aperto e accessibile da tutti. Tanti gli appuntamenti che nelle loro differenze sono legati tra loro dal tema dell’Amore declinato in tutte le sue forme.

Ad aprire, alle ore 16.30, saranno gli interventi istituzionali di Filippo Bongiovanni, Sindaco di Casalmaggiore, Marco Micolo, Assessore alla Cultura e di Giuseppe Romanetti, Direttore Artistico del Teatro Comunale.

Alle ore 17.00 seguirà la proiezione del film in VR (Virtual Reality) “Segnale d’allarme / La mia battaglia VR” di Elio Germano (Italia, 2019, prodotto da Gold, Infinito, Riccione Teatro), trasposizione in realtà virtuale de “La mia battaglia”, un testo scritto da Germano insieme a Chiara Lagani, tratto dalla traduzione italiana di “Mein Kampf” di Adolf Hitler. L’opera, portata in scena da Elio Germano stesso, parla della nostra epoca e delle nuove tecnologie che hanno cambiato la comunicazione, tecnologie che se da un lato si propongono come democratiche, dall’altro facilitano la manipolazione del pubblico.

Il film, da lui diretto insieme a Omar Rashid, è uno dei primi esperimenti mondiali di teatro in realtà virtuale. Allo spettatore verranno consegnati occhiali immersivi e cuffie, per una visione a 360 gradi dello spettacolo: un’esperienza che permetterà al pubblico, attraverso i visori, di rivivere la pièce teatrale dalla prima fila immergendosi completamente in essa fino a confondere immaginario e reale.

Presentato nel 2019 in anteprima al Wired Next Fest di Milano e, successivamente, al cinema dell’Istituto Stensen di Firenze e ad agosto al Lido di Venezia alle Giornate degli Autori, Segnale d’allarme, usando le potenzialità della Virtual Reality, mette in scena un esperimento nel quale Germano ipnotizza i suoi spettatori, quasi li manipola, con lo scopo di trasmettere proprio quel segnale d’allarme da cui prende il nome lo spettacolo.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso libero.

Proiezione del film con i visori riservata ad un max di 60 persone con prenotazione obbligatoria. Durata film 70 minuti.

Modalità di accesso agli spettacoli

L’accesso agli appuntamenti in programma presso il Teatro Comunale sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. La verifica del Green Pass sarà effettuata all’ingresso del luogo di spettacolo dal personale di sala, pertanto si chiede la cortesia di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo), un documento d’identità in corso di validità e biglietto dello spettacolo. Coloro che non fossero in possesso anche solo di uno dei due documenti non potranno accedere. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19. Si ricorda che rimane l’obbligo dell’uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

