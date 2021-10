Sfiora il 99% la popolazione di vaccinati contro il covid con almeno la prima dose nel comune di Quintano: 98,93%. Va a questo piccolo comune del Cremasco la medaglia d’oro della provincia di Cremona, la cui media è in linea con quella regionale. A Quintano, su una popolazione target di 747 persone, sono 739 i vaccinati.

Più in generale i numeri più alti sono concentrati nel cremasco: da segnalare, attorno a l 97%, Izano, Ripalata Guerina, Campagnola Cremasca. Il lato opposto della medaglia porta nella parte opposta della provincia, a Cappella De’ Picenardi: un comune piccolissimo, che ha la percentuale più bassa in provincia: soltanto l’82,39% si è prenotato per il vaccino o ha ricevuto la prima dose.

Interessante anche notare come tra i comuni maggiori, Crema e Cremona, il dato si discosti parecchio: se a Crema l’adesione alla campagna si attesti al 92,59%, quindi sopra la media, a Cremona si registra uno dei dati più bassi del territorio, l’86,74%.

Fra i Comuni più colpiti dalla prima ondata di Covid, Soresina è nella media, con una copertura del 90,23%. Poco più alto il dato di Castelleone, con il 91,82%. I dati sono aggiornati al 14 ottobre, e sono quelli ufficiali di Regione Lombardia.

