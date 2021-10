Cresce la polemica che entra anche nei confini lombardi circa l’inchiesta portata avanti dal portale Fanpage con la Forza politica dei Fratelli d’Italia chiamata in causa dal rappresentante pentastellato Massimo De Rosa:

«Il quadro che emerge dall’inchiesta giornalistica realizzata da Fanpage.it è raggelante e riguarda esponenti e candidati apicali di Fratelli d’Italia sul territorio milanese. I rappresentanti lombardi di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni chiariscano una volta per tutte e senza ambiguità se l’apologia del fascismo, le nostalgie naziste e gli insulti alle minoranze sono parte dell’etica morale del partito oppure prendano le distanze senza giri di parole dal comportamento dei propri rappresentanti chiedendone le dimissioni» così Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, in merito all’inchiesta “Lobby Nera”.

