Andrea Fiasconaro (M5S Lombardia) torna sulla situazione sanitaria. “La richiesta di condanna in appello del ministro leghista Garavaglia per turbativa d’asta mi preoccupa moltissimo poiché, al netto del caso personale che sarà giudicato dalle autorità competenti, penso che questi siano i risultati del modello sanitario studiato da Formigoni e sposato da Maroni basato sul principio della competizione di mercato per la gestione dei servizi sanitari. Purtroppo la storia non ha fatto cambiare idea ai leghisti, infatti, anche l’imminente riforma sanitaria si ispira a principi come concorrenza e competizione fra gestori di servizi sanitari. Per il Movimento 5 Stelle la salute deve essere programmata e tutelata, senza pensare al guadagno e togliendo qualsiasi ruolo alla politica nelle decisioni prettamente sanitarie. Sotto il profilo umano penso non ci sia niente di più orrendo, che essere accusati di aver turbato appalti per il trasporto di dializzati”, conclude il pentastellato Fiasconaro.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata