Nella notte del 24 ottobre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore, al termine di una prolungata attività di di indagine e di ricerca, hanno denunciato due cittadini italiani, un 57enne e un 35enne entrambi pregiudicati e residenti in Puglia, per tentato furto aggravato in concorso.

Verso l’una e trenta della notte è giunto infatti alla Centrale Operativa di Casalmaggiore un allarme di furto presso una ditta di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura presente in una frazione del territorio: per la precisione si tratta della ditta Marconi, che sorge tra Vicobellignano e Agoiolo.

Subito si sul posto è giunta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore e i militari hanno notato i vetri di una finestra completamente rotti e una scala sotto la stessa finestra, appoggiata al muro. I militari dunque hanno scavalcato il cancello e iniziato a ispezionare il piazzale del capannone e i mezzi della ditta presenti, intuendo che il tentativo di furto era appena stato orchestrato.

In particolare gli uomini dell’Arma hanno notato il portone del capannone aperto e hanno così iniziato l’ispezione interna del locale. Poco dopo è arrivato il proprietario della struttura, che assieme ai militari ha scoperto che alcuni scatoloni di prodotti chimici erano stati spostati e sparsi sul pavimento del capannone, ma i ladri non avevano fatto in tempo a portare via nulla.

I militari hanno visionato quindi le immagini di videosorveglianza, notando la presenza all’interno del capannone di almeno tre persone che all’arrivo dell’equipaggio dell’Arma si sono date alla fuga per le campagne circostanti. Da qui la perlustrazone del territorio, anche con il supporto delle pattuglie di San Daniele Po e di Piadena Drizzona. I Carabinieri hanno intercettato poco dopo quattro uomini mentre attraversano la SP 343 che però riuscivano a proseguire la loro fuga nei campi.

In quel frangente i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce, ma per due di loro la fuga è durata poco. Rintracciati in una zona campestre, i due uomini, scoperti, hanno provato a nascondersi in un fossato coperto da fitta vegetazione, ma sono stati accerchiati, raggiunti e bloccati. Perquisiti sul posto, non avevano refurtiva o arnesi da scasso, ma venivano senza dubbio riconosciuti, anche in base all’abbigliamento che indossavano, come gli autori del tentativo di furto presso la ditta di prodotti chimici. Per questo motivo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

