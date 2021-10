Dopo il turismo a cavallo, ecco altri quadrupedi (sempre cavalli più mute di cani) impegnati stavolta però in un’attività dal sapore storico. Sabbioneta è stata teatro nel weekend del 20esimo anniversario della Fondazione della Società Gonzaga Estense, che proprio nel comune mantovano era sorta nel 2001.

Per questo la società ha deciso di tornare a Sabbioneta per un’esperienza immersiva nella caccia a cavallo, con il convegno di sabato e la dimostrazione pratica – strutturata come una simulazione con l’utilizzo di una coda portata da un cavaliere per il momento del “kill”, ossia della presa vera e propria che conclude la dimostrazione – di caccia alla volpe.

Oltre al sindaco Marco Pasquali, al convegno al Teatro Olimpico di sabato sulla caccia a cavallo erano presenti, moderati dal Generale Vittorio Varrà, alcune tra le figure più preparate sul tema a livello nazionale, ossia l’ingegner Mauro Checcoli, il Generale Vincenzo Maugeri e lo storico del Rinascimento mantovano Giancarlo Malacarne. E naturalmente il presidente della Società Gonzaga Estense, il neoeletto Gianluca Pradella, che ha parlato di “evento da rendere continuativo, nella forma dell’anniversario, sempre a Sabbioneta”.

La caccia vera e propria ha coinvolto 60 persone la domenica mattina da Piazza Ducale fino agli arginelli e conclusione tra Porta Vittoria e Porta Imperiale, con breve ristoro a Breda Cisoni. L’evento ha richiamato a Sabbioneta anche altre società di caccia a cavallo, da tutta Italia: la Milanese, la Bologna Hunt, la Bresciana, la Toscana e la Società Monferrato, coincidendo col secondo Meet italiano del settore.

Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata