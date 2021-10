ARCES di Viadana-OdV esprime la solidarietà alla popolazione di Catania e delle zone Siciliane e Calabrese colpite dal maltempo. Giuseppe Guarino – si legge nel comunicato – e i volontari dell’associazione mandano un grande abbraccio tramite le associazioni di volontariato dei luoghi colpiti dal forte maltempo. Non solo, come sempre abbiamo inviato la nostra disponibilità in caso di intervento di assistenza. Si coglie l’occasione per ricordare che l’associazione ARCES di Viadana è composta da volontari del luogo di origine ma anche di adozione (ne esempio il nostro vicepresidente di Rivarolo Mantovano) come le famiglie che assistiamo, per sfatare eventuali supposizioni senza fondamento, per noi volontari non esiste nessuna differenza e siamo aperti a tutti.

