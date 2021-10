La produzione mondiale di miele nel 2018 si attesta, secondo i dati FAO, su circa 1,86 milioni di tonnellate. In Italia si producono in media 25 Kg/anno. A livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni del Paese, la regione più produttiva è il Piemonte, con oltre 5 mila tonnellate stimate nel 2018, seguita da Toscana con oltre 3 mila tonnellate e da Emilia Romagna con oltre 2 mila tonnellate. Tra quelli più conosciuti e apprezzati del Paese, il miele cremonese trova largo spazio. La sua valorizzazione e la tutela sono promosse sul territorio dall’ Associazione Produttori Apistici Cremonesi, che in occasione della diciassettesima edizione de Il BonTà (29 ottobre – 1° novembre), propone il concorso “Il miele cremonese più buono”, con il contributo di Camera di Commercio di Cremona e la collaborazione dell’Associazione Strada del Gusto Cremonese. Il concorso negli anni è diventato un appuntamento fisso non solo per i produttori, ma anche per tutti gli appassionati perché coniuga le necessità del settore produttivo apistico e quello divulgativo di prodotto permettendo agli attori del territorio di conoscersi e lavorare insieme. Per gli apicoltori diventa una importante occasione per fare rete e confrontarsi, oltre che una vetrina per fare conoscere le proprie esigenze e i propri prodotti non solo ai consumatori strettamente locali.

Quest’anno, considerata la particolare situazione a causa della pandemia e quindi la scarsa produzione, ci si è avvalsi della giuria del concorso grandi mieli di Lombardia, saranno quindi premiati i primi classificati cremonesi all’interno della classifica generale lombarda.

Il Concorso è rivolto ai consumatori, agli apicoltori e ai sindaci amministratori del territorio ove gli apicoltori allevano le api. L’obiettivo principale di questo progetto è la produzione e il consumo di un miele di qualità nel territorio cremonese. Gli apicoltori, confrontandosi tra loro e con il responso della giuria, affinano la tecnica apistica così da ottenere un miele sempre migliore. I sindaci coinvolti si rendono conto del valore dell’apicoltura nei propri territori e vengono sensibilizzati per esperienza diretta a mantenere un territorio ospitale per le api. I consumatori hanno la possibilità di conoscere i mieli e gli apicoltori del territorio, quindi di apprezzarne le qualità e peculiarità.

Tramite il confronto del punteggio ottenuto dai mieli partecipanti al concorso gli apicoltori avranno modo di imparare attraverso i loro errori e l’esperienza a produrre mieli sia di alta qualità da un punto di vista tecnico, sia con caratteristiche organolettiche il più fedeli possibile all’origine botanica. I consumatori attraverso la conoscenza del lavoro svolto da entrambi gli attori (apicoltori e sindaci), potranno conoscere e assaggiare in vari eventi organizzati ad hoc (presso lo stand della Strada del Gusto all’interno de “Il Bontà” ed altri incontri appositamente convocati) i mieli premiati nell’anno.

“Ricordiamo che un mondo senza api non può esistere in quanto verrebbe meno l’impollinazione e la produzione di frutta e verdura, nonché degli alberi che con le loro foglie scambiano anidride carbonica ed ossigeno- spiega la presidente dell’ Associazione Produttori Apistici Cremonesi Esterina Mariotti-. L’associazione è presente sul territorio per i propri soci ma anche per diffondere la cultura apistica-ambientale”.

La sinergia creata dal Concorso Mieli coinvolgerà e formerà circa 60 produttori apistici, farà partecipare all’evento 15 sindaci cui saranno suggerite buone pratiche da applicare nei propri territori per avvantaggiare la permanenza degli apicoltori e delle api. I Comuni coinvolti parteciperanno al progetto For Bee COMUNI AMICI DELLE API.

I PREMIATI

17^ Concorso Mieli Cremonesi 30 ottobre 2021 -Il Bontà-

Categoria Miele di MELATA

CATTADORI OTTORINO STAGNO LOMBARDO con il Sindaco Roberto Mariani

CONIZZOLI ERARDO PERSICO DOSIMO con il Sindaco Giuseppe Bignardi

RIZZI PIETRO CORTE DE FRATI con il Sindaco Giuseppe Rossetti

Categoria Miele MILLEFIORI

VERDICCHIO OSCAR CREMOSANO con il Sindaco Marco Fornaroli

FAVALLI LUCA MOTTA BALUFFI con il sindaco Matteo Carrara

MANFREDI ELDA VIADANA con il Sindaco Nicola Cavatorta

Categoria Miele di TARASSACO

MANELLI MANUEL PANDINO con il Sindaco Bonaventi Piergiacomo

VERDICCHIO OSCAR CREMOSANO

RIBOLI ALESSANDRO CAMPAGNOLA CREMASCA con il Sindaco Agostino Guerini Rocco

Categoria Miele di ACACIA

RIBOLI ALESSANDRO CAMPAGNOLA CREMASCA

VILLANI IVAN GAMBARA con il Sindaco Tiziana Panigara

MANELLI MANUEL PANDINO

Categoria Mieli RARI

AILANTO – MANELLI MANUEL PANDINO

GIRASOLE – ASSANDRI PIERO PIEVE SAN GIACOMO con il sindaco Maurizio Morini

ERBA MEDICA – RIZZI PIETRO CORTE DE FRATI

TIGLIO – MANELLI MANUEL PANDINO

CASTAGNO – RIBOLI ALESSANDRO CAMPAGNOLA CREMASCA

