Attraverso il programma AttrACTdi Regione Lombardia, il Comune di Sabbioneta promuove benefici e agevolazioni per le imprese che investono sul territorio nel settore turistico. “Sono incentivi concreti eche si ottengono in modo automatico – spiega il Sindaco di Sabbioneta– in alcuni casidisponibili da anni ma poco promossi verso la platea dei potenziali investitori e che oggi rilanciamo nell’ambito delle azioni di promozione territoriale che sono obiettivo di questa amministrazione”. Vediamo nel dettaglio quali sono. Le imprese che intendono insediarsi o potenziare l’attività nel settore turistico a Sabbioneta effettuando lavori sugli immobili, possono contare sulla riduzione del 50% degli importi dovuti al Comune per i diritti di segreteria, il contributo sul costo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione. Nel caso in cui gli interventi siano realizzati per attività di Bed&Breakfast, la riduzione è addirittura del 100%. Il Comune si è attivato anche in tema di rigenerazione urbana, non solo identificando le aree, ma dando la disponibilità agli interessati disegnalare altre zone da inserire nel contesto della rigenerazione urbana. Anche in questo caso sono previsti incentivi economici e procedure semplificate. Il Sindaco di Sabbioneta ci tiene a sottolineare che “le agevolazioni per gli investimenti sul territorio sabbionetano si inseriscono nelle politiche che l’amministrazione sta portando avanti per garantire anche un contesto di qualità”. A questo proposito ricorda l’azione di recupero del patrimonio storico-architettonico, la regolamentazione del traffico veicolare e della sosta in funzione delle necessità turistiche, il nuovo sistema di illuminazione pubblica, il recupero dei percorsi pedonali delle mura e sulle mura e il potenziamento dei percorsi cicloturistici. Per una realtà riconosciuta Sito UNESCO, vi sono inoltre strumenti molto importanti per agevolare chi investe sul recupero degli edifici. Ne è un esempio il Piano Colore (di prossima approvazione): un documento concordato con la Soprintendenza che, oltre a creare canoni estetici precisi e non impattanti, agevola le pratiche edilizie e ne riduce i tempi di approvazione. Per ulteriori informazioni è disponibile una brochure informativa, in italiano e in inglese, realizzata appositamente dal Comune di Sabbioneta al link https://bit.ly/invest-in-sabbioneta