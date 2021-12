Una giornata per celebrare e ricordare la figura di Carlo Vezzani, interprete e protagonista del socialismo riformista. Venerdì 10 dicembre, alle 10.30 presso il Cimitero Monumentale di Mantova, alla presenza delle autorità istituzionali vi sarà lo scoprimento della nuova lapide funeraria di Carlo Vezzani, nato a Quistello nel 1852 e morto nel capoluogo virgiliano nel 1936. A seguire, alle 11.15 alla Casa del Mantegna in via Acerbi 47 a Mantova il convegno Carlo Vezzani, interprete e protagonista del socialismo riformista. Saranno presenti DANIELA FERRARI – presidente dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, BENIAMINO MORSELLI – presidente dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, GLORIANA DALL’OGLIO – sindaco di Quistello, ROMANO MONICELLI – sindaco di Castellucchio, MATTIA PALAZZI – sindaco di Mantova, DANIELE SOFFIATI – segretario generale della Camera del Lavoro di Mantova, NANNI ROSSI – presidente del Centro Studi di formazione politica Gino Scevarolli, MARIO PIEROPAN – presidente della Cooperativa “La fratellanza” di Castellucchio, MICHELE CHIODARELLI – Segretario provinciale PSI di Mantova, ISA MELLI – ricercatrice e storica – “Carlo Vezzani a Castellucchio”. Relazionerà SILVIA BIANCIARDI – Università degli Studi di Siena.

