Prosegue domenica 12 dicembre alle ore 17 al Teatro Comunale di Casalmaggiore la rassegna A teatro con la famiglia, realizzata con il contributo di Casalasca Servizi spa, con lo spettacolo Appeso ad un filo della compagnia Di Filippo Marionette, regia di Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, drammaturgia Di Filippo Marionette, con Remo Di Filippo, Rhoda Lopez, vincitore di In-Box 2021 e di 8 premi internazionali come miglior spettacolo in festival di teatro di figura in Russia, Portogallo, Germania e Italia.

Uno spettacolo di marionette, stile cabaret, senza parole ma pieno di semplicità e poesia, che coinvolge, commuove e diverte, in cui ogni personaggio ha una sua storia che racconta attraverso il movimento, la musica e l’interazione con gli attori-marionettisti. Le marionette sono vive e interagiscono sempre con i ManipolAttori che amplificano la loro magia. Uno spettacolo per tutte le età che sa incantare i bambini e fa sognare gli adulti.

La compagnia Di Filippo Marionette è stata creata nel 2012 da Remo Di Filippo. Nel 2014 Rhoda Lopez entra a far parte della compagnia, apportando la sua professionalità ed esperienza teatrale e musicale. In sei anni la compagnia è riuscita ad esibirsi nei teatri e festival di teatro di figura tra i più importanti d’Europa e del mondo. Il suo stile è ben riconoscibile e apprezzato dal pubblico e dalla critica. I manipolatori non si limitano a dare vita alla marionetta, ma interagiscono direttamente con essa eliminando questa distanza storica tra marionetta e manipolatori, che possiamo così chiamare ManipolAttori.

Informazioni e prenotazioni Tel. 0375 284496 – csc@comune.casalmaggiore.cr.it. Biglietti Ingressi: 5,00 Euro (Under 12) – € 10,00 Euro (adulti). Biglietteria: nei giorni di spettacolo, dalle ore 16, al Teatro Comunale, Via Cairoli 57 (tel. 0375 200434) Ingresso con Super Green Pass. Durata spettacolo: 50 minuti.

