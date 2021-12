Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione III, avanti al collegio giudicante presieduto dal dott.Franco Frattini, ex Ministro degli Esteri, ha respinto l’istanza dei 20 Comuni dell’area Oglio Po, rappresentati dall’avv. Gabriele Pafundi, che si presentava contro Regione Lombardia, rappresentata dall’avv. Maria Emilia Moretti, il Ministero della Salute, Comitato Percorso Nascite Nazionale, ATS Valpadana e ASST Cremona per l’impugnazione della sentenza del TAR di Brescia che aveva respinto il ricorso dei Comuni avverso l’annullamento della delibera di Giunta Regionale XI/267 del 28/6/2018 nella parte in cui si disponeva la cessazione dell’attività del punto nascita dell’ Ospedale Oglio Po, nonchè dei pareri del comitato percorso nascite nazionale negativi sulla deroga del punto nascita, nonchè di tutti gli atti inerenti e conseguenti. Finite dunque le residue speranze del territorio: il Punto Nascita a Vicomoscano non riaprirà più. (SEGUONO AGGIORNAMENTI)

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata