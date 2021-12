Nuovo, importante riconoscimento per Confagricoltura Mantova. Fabio Boccalari infatti è stato nominato vicepresidente, con delega per la sezione pioppi, della Federazione di Prodotto Risorse Boschive e Coltivazioni Legnosedi Confagricoltura Lombardia. Alla presidenza è stato confermato Livio Bozzolo di Varese. Boccalari, attuale presidente della sezione pioppi provinciale di Confagricoltura Mantova, e presidente della Associazione dei Pioppicoltori Italiani, non è solo presidente ma anche imprenditore agricolo. Conduce infatti, insieme al fratello Ferdinando, due aziende familiari a Borgo Virgilio e Viadana, dove produce latte, cereali, foraggere e pioppi secondo lo standard di Certificazione Forestale PEFC, conpiù di 60 ettari di pioppeti. “Congratulazioni a Boccalari per la nomina –dice il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi –auspico possa essere l’inizio di una proficua cooperazione con la Regione per dare sempre più rilievo al settore”. A breve infatti, nell’ambito del Psr 2022, uscirà il bando relativo alla Misura 8.1, relativa agli “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Per tutte le informazioni è possibile contattare Michael De Simone, dell’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova, al numero 0376/663129 o all’indirizzo mail m.desimone@confagricolturamantova.it.

